REP.FI., Maxischermi in città: ecco dove vedere la finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

La finale di Conference League è alle porte e, come scritto da La Repubblica (Firenze) smuoverà almeno 40mila persone, divise tra Grecia, Franchi e Viola Park. La maggior parte dei tifosi che seguirà la finale dal vivo è già in partenza, con i charter e traghetti che lasceranno l'Italia, direzione Grecia, tra domani e il 29. In territorio ellenico, ad attenderli, ci saranno circa 6mila poliziotti e una serie di percorsi per evitare contatti tra le tifoserie.

Tuttavia, come già anticipato da FirenzeViola.it (leggi QUI la notizia), per chi rimarrà a Firenze e vorrà vedere la partita in compagnia, ma non ha trovato il biglietti per il Franchi o il Viola Park, ecco i bar e locali -già noti su FV e confermati dal quotidiano - che daranno la Fiorentina sui maxischermi: Caffè Letterario Le Murate; Anconella Garden; Toraia e Habana 500 sul lungarno; Ultravox; Limonaia di Villa Strozzi; Fico Bistrò. In caso di vittoria, poi, la festa a Firenze sarà giovedì sera.