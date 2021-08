COR. SPORT, Fiorentina: stasera è un'altra musica

Come riporta il Corriere dello Sport stasera al Franchi la Viola affronta l'Espanyol di fronte a 2800 spettatori. E' il primo crash test per Italiano a meno di sei giorni dalla Coppa Italia. Quinta amichevole precampionato, ma l'unica che può realmente essere un banco di prova per Vincenzo Italiano. Non ci dovrebbero essere i Nazionali, almeno dal primo minuto, anche se alcuni potrebbero avere chances per qualche minuto in corsa. Da non dimenticare che domani mattina alle 11 ci sarà un'altra amichevole contro il Montevarchi.