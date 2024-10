COR.SPORT, Ecco i quattro personaggi in cerca d'autore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene proposto un focus a proposito di quei calciatori della Fiorentina che, rimasti fin qui o ai margini o destinati al ruolo di comprimari, cercano riscatto nel corso delle prossime sette partite, tra campionato e Conference League. In particolare il quotidiano pone l'accento su quattro giocatori della rosa di Palladino: Lucas Beltran, Riccardo Sottil, Christian Kouame e Jonathan Ikoné. Come spiega il giornale, di tutti i rompicapi, Ikoné e Beltran, anche per l'esborso fatto, continuano a essere i più complicati. Per talento, i due hanno poco a che fare coi pari ruolo.

Ma il ragazzo cresciuto a Bondy ha costellato questi trenta mesi in Italia di prestazioni anonime, 'impreziosite' da errori marchiani. Anche per lui le gare in maglia viola non son poche, 116, ma gli highlights sono risicati. È a Firenze da meno tempo ma non ha comunque incantato Beltran, il meno impiegato dei quattro (191 minuti) e ancora alla ricerca di una collocazione tattica.