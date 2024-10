COR. SPORT, De Gea, Adli e Gud firmano il capolavoro

FirenzeViola.it

"Tre rigori parati dai portieri, è un record per la Serie A dell’ultimo ventennio. Ma due prodezze sono di David De Gea".

Sul Corriere dello Sport-Stadio, comincia così l'analisi di Alberto Polverosi sulla vittoria dei viola di ieri sera al Franchi contro il Milan in campionato: "La Fiorentina teneva discretamente, senza incantare, ma si notavano dei passi in avanti rispetto alle recenti esibizioni. Dodo stava molto bene ed è stato bravo a non farsi condizionare dall’ammonizione presa dopo 8' per la più bella giocata di Leao, e ha spinto di continuo fino a guadagnarsi il rigore. Dall’altra parte, Gosens restava invece a protezione della difesa. Palladino aveva scelto di attaccare la fascia sinistra del Milan, quella più forte, e ha avuto ragione. [...] Adli muoveva la Fiorentina in verticale, si vedeva che stava aspettando questa partita contro la sua ex e l’ha punita con un gol molto bello, un diagonale sul palo lontano. E’ stata la rete che ha aperto la partita perché dieci minuti prima Kean si era fatto parare il rigore da Maignan [...] A fine primo tempo, prima prodezza di De Gea sul rigore calciato da Hernandez e procurato da Reijnders. [...] Il Milan poteva pareggiare a inizio ripresa quando Kean ha toccato Gabbia su azione da calcio d’angolo ma De Gea ha...raddoppiato su Abraham. [...] Decisive le sostituzione di Palladino: Richardson ha dato i tempi giusti, Biraghi ha aiutato sulla fascia sinistra e Kouame ha lottato su tutti i palloni che gli arrivavano. E poi Kean era sempre più incontenibile e su una palla recuperata è partito come una furia concludendo l'azione con una bordata che si è stampata sulla traversa".