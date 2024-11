COR.SPORT, Così Palladino ha ascoltato lo spogliatoio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

All'interno della sua analisi legata all'ammucchiata che si registra in vetta al campionato italiano dopo le prime 12 giornate, Alberto Polverosi - firma de Il Corriere dello Sport - scrive quanto segue a proposito della Fiorentina: "La sua stagione era partita male, aveva rischiato perfino di uscire subito, ai play-off, dalla Conference League. Dopo 4 giornate appena 3 punti, tre come la sua difesa che Palladino, ascoltando anche i suggerimenti dello spogliatoio (è stato lui a spiegarlo chiaramente), ha cambiato fra il primo e il secondo tempo con la Lazio: difesa a quattro più Gudmundsson che al debutto ha ribaltato la squadra di Baroni con una doppietta.

È alla sesta vittoria consecutiva in campionato e soprattutto ha un centravanti che ora fa paura: tripletta di Moise Kean al Verona, otto gol in campionato, dodici compresa la Conference e la Nazionale in questo primo pezzo di stagione. Alla ripresa dovrebbe rientrare anche Gudmundsson".