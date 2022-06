COR. SPORT, Adesso l'addio di Piatek non è scontato

Data per scontata visto il poco mostrato nei sei mesi in viola e la cifra del potenziale riscatto (fissata dall'Herta Berlino a 15 milioni), la partenza di Krzysztof Piatek non sarebbe così sicura: a scriverlo è il Corriere dello Sport, che giustifica questo cambiamento di veduta negli orizzonti del polacco proprio per la volontà dimostrata dall'attaccante, disposto anche a venire incontro alle richieste economiche della Fiorentina, ma anche per le poche garanzie fornite in questi mesi da Arthur Cabral. In caso di mancato accordo, le alternative low coast, sempre nell'ambito del ruolo di centravanti di riserva alle spalle di Cabral, risponodono ai nomi di Milan Djuric e Joao Pedro.