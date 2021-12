COR. SERA, Vlahovic una furia. Ma raggiunge CR7

Il Corriere della Sera si sofferma sul cambio di Dusan Vlahovic operato ieri da Vincenzo Italiano contro il Sassuolo. “Proprio io, ma perché? Dobbiamo vincere”: l’attaccante è una furia. “Non è stato contento di uscire, ma abbiamo fatto pace e mi offrirà una cena” racconta il tecnico viola. Il pomeriggio del centravanti serbo è da inserire nell’album delle gare speciali - si legge - Con la rete realizzata ieri al 6’ della ripresa, perfettamente imbeccato da un monumentale Torreira, raggiunge Cristiano Ronaldo nella classifica dei gol realizzati in un anno solare: 33 di cui sedici in questo campionato che gli consentono di conservare in maniera indiscussa il trono di capocannoniere della A. E non è finita, perché nel prossimo impegno con il Verona ha la chance di battere il record e fissare un nuovo primato.