COR.FIORENTINO, Il punto sulle mosse di mercato viola

Il mercato estivo non è ancora iniziato ufficialmente, ma la Fiorentina ha già iniziato le sue manovre in vista della prossima stagione. Soprattutto riguardo alle uscite con i saluti già certi di Arthur e Maxime Lopez, e quelli probabili di Castrovilli e Bonaventura. Le trattative tra i due trequartisti azzurri e il club viola per il rinnovo di contratto non procedono nella giusta direzione e, complici anche le idee del nuovo tecnico, le strade dei due centrocampisti e della Fiorentina sembrano destinate a dividersi. Il mercato viola, anche in entrata ovviamente, ruoterà intorno alle indicazioni di Raffaele Palladino. Soprattutto a centrocampo e in attacco il nuovo tecnico vuole giocatori adatti al suo stile di gioco. In mezzo al campo, oltre alla trattativa per Vranckx, Pradè e Goretti stanno valutando altri profili come quelli di Gaetano del Napoli, di Bove della Roma e di Tessmann del Venezia.

In attacco, dove tanto dipenderà dalle offerte che arriveranno per Nico Gonzalez, la ricerca di una punta è ancora in fase di stallo. Se la trattativa per Retegui si è arenata di fronte alle elevate richieste del Genoa, i viola continuano a monitorare, nelle prossime settimane dovrebbero essere in programma nuovi contatti con l'entourage del giocatore, il profilo di Lorenzo Lucca. Infine un'altra opzione presa in considerazione è quella, già sondata a gennaio, relativa all'acquisto dello juventino Moise Kean. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.