COR. FIO., Vlahovic e il pubblico guardano all'oggi

Come scrive il Corriere Fiorentino, difficilmente in Italia si ricordano dei calciatori che abbiano trascorso una stagione da separati in casa per un contratto non rinnovato. In casa viola, mai come per Vlahovic la piazza aveva vissuto emozioni così forti, lo dimostra come il pubblico del Franchi si sta abituando alle sfide dei viola dopo le parole di Commisso: una freddezza via via scalfita dai gol dell’attaccante, il quale a sua volta è rimasto colpito dalle dichiarazioni del presidente. Al di là di un destino già segnato Vlahovic e i suoi tifosi vogliono comunque godersi il presente, fatto di una rincorsa a un piazzamento europeo che passa necessariamente dai suoi gol.