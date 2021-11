COR. FIO., Viola, Vlahovic in Qatar è una carta in più?

Come riporta il Corriere Fiorentino, oggi, a 21 anni, Dusan Vlahovic non è ancora il numero uno ma di strada ne ha fatta parecchia, e sempre nella giusta direzione. L’ultimo tassello di una crescita che sembra non conoscere limiti lo ha messo domenica sera, qualificandosi con la Serbia per il prossimo Mondiale in Qatar che, per il centravanti viola, sarà la prima, grande manifestazione internazionale della carriera. Per qualcuno potrebbe essere una carta in più nel mazzo della Fiorentina: il riferimento è alla possibilità (remota) di prospettargli un futuro in panchina se Vlahovic dovesse rifiutare le offerte che arriveranno sul tavolo della società. In molti infatti, pensano che il bomber abbia un accordo di ferro con un club (la Juventus?) e che, quindi, non sia disposto ad ascoltare nessun’altra proposta. Si vedrà.