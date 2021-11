COR.FIO, Viola, doccia fredda sui sogni europei

"Una doccia fredda come la pioggia caduta al Castellani": così il Corriere Fiorentino parla dell'inaspettato stop della Fiorentina nel derby contro l'Empoli. Il gol di Vlahovic è un'illusione e nei minuti finali Bandinelli e Pinamonti ribaltano l'esito della gara. A nulla servono le proteste viola in occasione del gol del pari, la Fiorentina recrimina per le tante occasioni sprecate e per una difesa incerta. Focus puntato sulla difesa alta di Italiano, che concede spazi e altri due gol (sono diciannove quelli subiti finora). Nella delusione viola buona la prova di Josè Maria Callejon, autore dell'assist per Vlahovic; poco altro di buono da portarsi dietro dal Castellani; l'Europa, sollecitata alla vigilia, pare ancora molto lontana per la Fiorentina.