COR.FIO., Soffermarsi su ieri rischia di essere fuorviante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ci ha pensato la fortuna, tra traverse clamorose e errori incredibili sotto porta da parte del Parma, a proteggere la prima Fiorentina di Palladino e a evitare una sconfitta che, a conti fatti, non sarebbe stata certo eccessiva". Comincia così il pensiero del collega Ernesto Poesio, sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, riguardo alla prestazione della Fiorentina contro il Parma, gara terminata 1-1 al Tardini. "Sul resto - prosegue Poesio -, dagli errori continui e ripetuti in difesa (sia di posizione che di palleggio) a un centrocampo praticamente inesistente nella costruzione del gioco fino a un tridente offensivo ancora alla ricerca dei movimenti e dell’intesa, meglio non soffermarsi troppo perché rischierebbe di essere fuorviante".

Conclude poi la riflessione: "Spunti, da cui partire per iniziare a conoscere Palladino. Lo deve ancora fare la squadra e lo deve fare l’ambiente la cui vicinanza, almeno ieri al Tardini non è certo mancata. Alla società invece il compito di completare al più presto la squadra. Le parole di Palladino a fine gara non lasciano dubbi".