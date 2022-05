COR. FIO., Si è già tornati ai discorsi sentiti coi DV

Il Corriere Fiorentino torna sulle dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso ieri l’altro: “Non possiamo competere con squadre che fatturano il doppio o il triplo di noi e per questo la cessione di Vlahovic rappresenta una grandissima operazione”. Mentre meno di tre anni fa il ds Daniele Pradè diceva: “Voglio chiarire che nessuno mi ha chiesto di lavorare in autofinanziamento, né di cercare plusvalenze”. E così - si legge - i tifosi viola oggi si trovano costretti ad ascoltare discorsi già sentiti mille volte sotto la gestione Della Valle e che invece, col cambio di proprietà, speravano di poter dimenticare per sempre.