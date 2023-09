COR. FIO., Nico e Beltran qua giovedì: rischiano la Dea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Torneranno a Firenze solo giovedì Nicolas Gonzalez e Lucas Beltran, dagli impegni con la nazionale argentina. E sono loro quelli più indicati a riposare dopo le fatiche degli ultimi giorni, per il Corriere Fiorentino. Il quotidiano sottolinea come Vincenzo Italiano abbia infatti già fatto a meno del numero 10 per almeno due circostanze contro l’Atalanta in passato.

Dunque, la presenza dell’esterno nel match al Franchi è già a rischio, esattamente come nel caso di Beltran, non ancora sceso in campo ma comunque convocato dalla nazionale di Scaloni. Due scelte non da poco, specie non far rimpiangere Nico Gonzalez non sarà impresa da poco (se dovesse dare forfait), tanto più se sulla destra Ikonè non ha ancora esordito per problemi fisici.