COR. FIO., Le nuove maglie e il rimorso di Antognoni

Stagione nuova e maglie nuove ma dal sapore fortemente vintage, scrive il Corriere Fiorentino. La Fiorentina e Firenze sono legate da sempre dal giglio di colore rosso che negli anni 80 i Pontello sostituirono con un giglio inizialmente più grande e racchiuso in un vistoso cerchio centrale. Un passaggio che suscitò molte polemiche. La stessa strategia è stata adottata per le divise che verranno indossate nella stagione 2021-22. Logiche di marketing volte a creare attesa nei tifosi e a invogliare all’acquisto delle maglie più esclusive. Queste ultime ricordano l'epoca di campioni straordinari, come Baggio e Borgonovo, ma anche e soprattutto quel Giancarlo Antognoni appena salutato dal club che sarebbe stato un testimonial perfetto. Se non fosse andato via sbattendo la porta.