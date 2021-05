COR.FIO., La Viola di Rino: 4-2-3-1 e difesa nuova

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra questa mattina su quella che è l'idea di calcio che ha in mente Gennaro Gattuso per la sua Fiorentina in vista della prossima stagione: nella sua carriera il tecnico ha scelto quasi sempre il 4-3-3 o, ancora più spesso, il 4-2-3-1, uno schema stimolante, ma che richiede interpreti particolari, portiere in primis. Il neo tecnico viola ama avere un numero 1 capace di far partire l’azione e per questo, in azzurro, ha molto spesso preferito Ospina a Meret e non a caso avrebbe lasciato intendere di preferire un portiere diverso da Dragowski. In difesa, poi, sarà rivoluzione. Pezzella infatti è destinato all’addio, così come Milenkovic anche se il mister vorrebbe fare un tentativo per convincerlo a restare. Accanto a Quarta servirà un centrale più strutturato: per questo Maksimovic (in scadenza col Napoli) va tenuto d’occhio. E poi i terzini che, nel gioco di Rino, devono spingere e difendere. Hysaj e Spinazzola, in questo senso, le primissime idee.