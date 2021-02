COR.FIO., I tre match point dei viola: serenità o paura

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino questa mattina analizza il calendario della squadra viola, focalizzandosi sull'importanza dei prossimi tre, decisivi incontri con Sampdoria, Spezia e Udinese. Come spiega il quotidiano, saranno tre occasioni da sfruttare per tirarsi fuori una volta per tutte dalle sabbie mobili, e proiettarsi verso un futuro possibilmente migliore. Si parte domenica prossima, con la trasferta di Genova. Mica semplice, sia chiaro, ma certo quella di Ranieri è formazione (teoricamente) alla portata di Pezzella e compagni. Dopo il pareggio di ieri col Benevento, Quagliarella e soci hanno 27 punti in classifica, cinque in più rispetto i viola. Cinque giorni più tardi invece, al Franchi, arriverà lo Spezia. Una di quelle squadre date per retrocesse (quasi) sicure e che, invece, ad oggi si ritrovano con un solo punto in meno della Fiorentina. Un dato che fa abbastanza impressione, e che va di pari passo con tanti altri numeri da incubo. Il terzo delicato appuntamento sarà poi quello della Dacia Arena di Udine. Dal Genoa (undicesimo a quota 24) in giù infatti, ci sono nove squadre in undici punti e, i viola, sono esattamente nel mezzo. Sospesi, tra serenità e paura. Per questo, contrariamente a quanto fatto nel girone d’andata, i prossimi sono appuntamenti da non sbagliare.