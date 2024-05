COR.FIO., I sorrisi di Dodò e i tanti pensieri di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino riporta il clima trovato ieri al Viola Park durante il media-day: a una settimana da una gara che inciderà profondamente sulla stagione della Fiorentina, la tensione è già palpabile. Quello che prova ad alleggerirla è Dodo, che scherza con tutti, poi ci sono Nico e Arthur che si sfidano a suon di colpi al volo, Biraghi che prende una botta in partitella e mister Italiano che passeggia da solo, immerso nei pensieri che portano ad Atene e alla notte che potrà trasformarsi in una sorta di cimosa con cui cancellare l’amarezza di un anno fa.

Il Media Day voluto dall’Uefa al Viola Park è l’occasione per aprire le porte del centro sportivo di Bagno a Ripoli e raccontare questi giorni febbrili, tra attesa e speranze. I giocatori sfilano davanti a microfoni di siti e tv (c’erano pure inviati dalla Grecia), i palloni e i microfoni sono tutti griffati «Conference League», mentre il sito viola manda in onda una diretta fiume per far vivere ai tifosi collegati alla rete l’avvicinamento alla seconda finale europea consecutiva della Fiorentina: «L’amarezza accumulata nella finale persa col West Ham ci deve galvanizzare — spiega Vincenzo Italiano — siamo più esperti e consapevoli e sappiamo che ogni dettaglio potrà fare la differenza. Questo triennio a Firenze è stato fantastico, mi porterò dietro questo grande affetto e mi piacerebbe vedere i tifosi gioire». Parole che sanno di addio, anche se su questo per ora Italiano glissa: «Siamo concentrati sul presente, il resto viene dopo». I tanti pensieri sul futuro vengono in questo momento in secondo piano, così come l'impegno di stasera col Cagliari che potrebbe comunque valere l'Europa della prossima stagione. La testa è già ad Atene.