COR.FIO., Curiosità via social: missione compiuta

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, nel ripercorrere la prima giornata a Firenze di Luka Jovic e di Pierluigi Gollini, analizza stamanti quella che è stata a scelta particolare da parte della Fiorentina di comunicare via social, attraverso una serie di indizi, l'arrivo imminente dei due giocatori: dopo la vignetta di Holly e Benji, è stata la volta di una maglia per metà viola e per metà «blanca» per alimentare l’attesa per il centravanti serbo, e uno stereo (richiamando la versione rapper del portiere preso dall’Atalanta) per confermare lo sbarco del figliol prodigo tra i pali. È la comunicazione al tempo dei social network, e certo in questo caso la società ha dimostrato grande originalità ed è riuscita nell’intento di creare interesse. Basta pensare a quanto successo in mattinata. Certe scene infatti, all'aeroporto di Firenze, non si vedevano da quando in città sbarcò Ribery.