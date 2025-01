COR.FIO., Cataldi: un 2025 da dimenticare. Strigerà i denti

FirenzeViola.it

Sulle pegine odierne de Il Corriere Fiorentino è possibile leggere un focus legato al momento difficile che sta vivendo Danilo Cataldi. Per lui la volontà di evitare il terzo forfait consecutivo è a dir poco ferrea: dopo aver lavorato a parte nelle prime sedute della settimana (oltre al guaio muscolare in questi giorni ha avuto anche bronchite e problemi di stomaco), i prossimi allenamenti saranno decisivi per valutarne la disponibilità in vista della prossima partita. Oggi, comunque, dovrebbe rientrare in gruppo, a dimostrazione che il peggio pare passato. L’anno nuovo per il centrocampista romano è stato fin qui sinonimo di soli 11 minuti in campo, nel finale con il Napoli.

Da fine ottobre la Fiorentina ha disputato 16 partite, 8 delle quali forzosamente senza Cataldi, prima per un problema al tallone e poi per l’affaticamento al retto femorale che ha costretto il numero 32 viola ai box per le gare con Monza e Torino. Un campanello d’allarme che ha contributo alle attuali valutazioni sul centrocampo, in ottica mercato.