CASTRO, Occasione da sfruttare, anche per l'azzurro

Per via della squalifica di Bonaventura - scrive La Repubblica - oggi Gaetano Castrovilli ha la possibilità di provare a dare un senso alla sua stagione, dalla quale ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Il tutto anche per dare un segnale alla Nazionale di Mancini, il quale ha convocato il centrocampista nell'ultima finestra senza, però, farlo mai scendere in campo. 28 presenze, 5 gol e 3 assist non sono un grande bottino e a breve si dovrà parlare pure di futuro: sul classe '97 sarà costruito il futuro della Fiorentina.