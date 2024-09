GUDMUNDSSON, Il nuovo trascinatore. Debutto da sogno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Albert Gudmundsson domenica al Franchi ha rilanciato le ambizioni e i sogni dei tifosi fiorentini. L'islandese contro la Lazio non ha disatteso le attese, da lui il popolo viola si aspettava che fosse decisivo e personalità e questo ha visto. Contro i biancocelesti Palladino lo ha tenuto in panchina, ancora non aveva fatto neanche un minuto, per fargli spaccare la partita nella ripresa. Oltre ad inserire il nuovo numero 10 il tecnico campano nell'intervallo ha sparigliato le carte cambiando modulo e passando, per la prima volta, ad una difesa a quattro. L'islandese ha avuto libertà di svariare su tutto il fronte offensivo anche se ancora la sua condizione è ferma, causa problemi al polpaccio e incombenze giudiziarie nel suo paese d'origine, al 60-70%. Domenica contro l'Empoli dovrebbe trovare spazio dal primo minuto per continuare a d essere decisivo e mettere altri minuti importanti nelle gambe.

La sensazione è che l'Europa passi dai suoi piedi anzi, non solo, dai piedi suoi e di Moise Kean. I due attaccanti viola parlano la stessa lingua calcistica e, come dimostrato in occasione del secondo rigore, sono ambiziosi. Con l'ex Juventus Gudmundsson può giocare in coppia in un attacco a due, ma può anche agire alle sue spalle come trequartista. Nel 3-4-2-1 è perfetto nei due alle spalle della punta centrale e nel 4-2-3-1, può ricoprire tutti e tre i ruoli della trequarti. Insomma Gudmundsson è un attaccante completo che a Firenze sta già facendo sognare i tifosi che per lui stanno sprecando i paragoni con i grandi del passato.