GUD, L'avvocato sul post anti-Samp: "Rischio deferimento"

Per approfondire i rischi a cui può andare incontro Albert Gudmundsson, a seguito della foto pubblicata sui suoi profili social contro i colori della Sampdoria, ai taccuini del Corriere dello Sport-Stadio è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani, che tra l’altro difese l'islandese con ottimi risultati a seguito di una squalifica ricevuta ai tempi del Genoa. Oggi l'attaccante potrebbe incorrere più facilmente in una multa, anche se Grassani puntualizza che non è prevista una sanzione ad hoc: "Il calciatore rischia il deferimento per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Solitamente gli organi di giustizia sportiva propendono per l’ammenda; la squalifica viene inflitta nei casi di particolare gravità, non mi pare questa la fattispecie ma bisogna anche attendere eventuali ulteriori sviluppi".

"In questo senso - prosegue l'avvocato - la Procura Federale dovrebbe chiudere il fascicolo in pochi giorni, notificando al calciatore la comunicazione di conclusione delle indagini. Ma la Fiorentina è parte coinvolta? In caso di affermazione di responsabilità a carico del giocatore, il club sarà sanzionato con un’ammenda".