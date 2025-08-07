Gud-Dzeko-Kean più di un'opzione. RepFi: "Ma c'è ancora da lavorare"

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sul tridente offensivo della Fiorentina. Il quotidiano scrive che Pioli lo ha già inserito nella sua personale lista di cose da sistemare nelle due settimane che precedono l’inizio della stagione. Nessun campanello d’allarme, ma l’intenzione è piuttosto chiara: il tris Gudmundsson-Dzeko-Kean è molto più di una semplice opzione da sfruttare in circostanze specifiche. E proprio per questo il tecnico avrà il suo bel da fare per far sbocciare un’alchimia che farebbe letteralmente sognare: sono 55 i gol complessivi messi a segno dai tre nell’ultima stagione.