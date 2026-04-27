Qualche rimpianto ma la Fiorentina fa il passo salvezza: il racconto del CorSport

vedi letture

Un altro punto verso la salvezza in una stagione che davvero non andrà dimenticata, ma solo perché serva di lezione. Un altro punto che si aggiunge ai dodici conquistati nelle sei partite precedenti a questa contro il Sassuolo per allungare la striscia positiva (1,85 di media-punti) e per consentire alla Fiorentina di rimanere in Serie A, facendo evaporare l’incubo che per mesi è stato minaccioso sopra Firenze. Sembra poco in un pomeriggio di scarsi entusiasmi al Franchi (inevitabilmente), ma è tanto, forse tantissimo, e per averne la riprova basta ripensare a quello che era la Fiorentina fino a un paio di mesi fa e a quello che si pensava fosse il destino che l’attendeva. Il Corriere dello Sport racconta così lo 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo.

La partita l’ha fatta la squadra di Vanoli, priva di sei calciatori tra infortunati (Fortini, Gosens, Kean, Parisi e Piccoli) e squalificati (Pongracic), senza centravanti e senza possibilità di fare gol, con Gudmunsson adattato a ciò che non è e non può essere, e l’ha fatta contro un Sassuolo che nulla aveva da chiedere se non mettere a frutto la testa libera da pressioni di classifica, e viceversa si è adeguato alle esigenze degli avversari. Mettendo insieme tutto, non poteva essere una partita bella e non lo è stata, la Fiorentina ha sprecato qualche chance ma poteva andare bene anche un (altro) punto per chiudere questa stagione: e buttarla via.