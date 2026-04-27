Come sta Moise Kean? Doppie sedute e un futuro (fisico e di mercato) incerto

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Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione di Moise Kean, assente anche dalla sfida di ieri, non solo in campo ma anche in tribuna, a differenza degli altri infortunati tutti presenti al Franchi. La Fiorentina ha fatto passare il concetto secondo cui il forfait di Kean era programmato, in quanto per il classe 2000 erano state previste due sedute di terapia. In pratica, dovendo rimanere al Viola Park tutto il giorno per recuperare dall’infortunio, non sarebbe potuto essere fisicamente allo stadio. E infatti è andata così.

«Lo sto facendo lavorare tanto perché ne abbiamo bisogno» le parole nel post-partita di Paolo Vanoli che ha poi spiegato di credere nel suo ritorno entro la fine del campionato: «Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine». Scrive il Corriere dello Sport, Kean convive con un guaio alla tibia che è riaffiorato nell’ultimo periodo ma che lo tormenta fin dai tempi della Juventus. Dalla sosta in poi il centravanti non è più riuscito a rendersi disponibile per giocare, pur seguendo un percorso di terapie specifiche finalizzato ad attenuare il dolore alla tibia. Non sono noti i tempi di recupero di Kean. Probabilmente neppure la Fiorentina sa per certo se e quando tornerà. Di sicuro la gestione opinabile dell'infortunio alla caviglia, occorso tra novembre e dicembre, spingerà lo staff medico e il calciatore a evitare le corse. Il rischio è di allungare ulteriormente la degenza, senza risolvere in maniera concreta il problema alla gamba.