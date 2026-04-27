Alberto Polverosi sul CorSport: "Fiorentina, che fatica fare gol"

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Nell'edizione del lunedì del Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato così Fiorentina-Sassuolo, ennesima gara di questa Serie A terminata 0-0: "Dentro la partita contro il Sassuolo c’è stato anche qualcosa di buono per la Fiorentina, qualcosa di positivo. Quasi certamente sono state le motivazioni a condizionare la gara, la squadra di Grosso sta chiudendo un campionato molto più che convincente. Tutti presi dallo splendore del gioco del Como, abbiamo sottovalutato la stagione degli emiliani che hanno speso la metà della metà dei soldi della proprietà comasca e hanno raggiunto lo stesso punte notevoli di gioco e di risultati. I complimenti a Grosso e allo staff tecnico e dirigenziale del Sassuolo sono d’obbligo. A Firenze, però, il Sassuolo ha giochicchiato, senza mai spingere troppo, senza mai cercare e volere la vittoria a tutti i costi.

Il giudizio sui viola non può essere un pregiudizio, “siamo la Fiorentina” ha cessato di esistere quando la stessa Fiorentina è strapiombata all’ultimo posto in classifica. Riportarla su, da quell’inferno, non può essere considerato un lavoro da poco. La partita del Franchi non passerà alla storia per velocità di manovra, ritmo e intensità (a mezzogiorno c’erano anche 24 gradi a Firenze...), ma la Fiorentina ha giocato, attaccato e creato più del Sassuolo. La squadra di Vanoli ha sempre faticato a fare gol, pur avendo due centravanti di ruolo come Kean e Piccoli. Ieri erano tutt’e due fuori per acciacchi vari e al centro dell’attacco c’era Gudmundsson, che in questa stagione ha giocato ovunque (spesso esterno sinistro, anche se come un esterno molto particolare) ma quasi mai nella sua posizione naturale, quella di trequartista/seconda punta alle spalle di un vero numero 9. E Gud è uno dei casi su cui riflettere nel prossimo mercato. Il club di Commisso deve aspettare la certezza matematica della permanenza in A e subito dopo ripartire fissando con chiarezza gli obiettivi".