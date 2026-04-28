Grosso primo nome per i viola, Repubblica: "Decisione a campionato finito"

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In attesa della decisione definitiva di Fabio Paratici sono almeno tre secondo La Repubblica le candidature ufficiali per la panchina viola della prossima stagione. Tre allenatori usciti più o meno apertamente allo scoperto e vogliosi di guidare la Fiorentina nell’anno del centenario. Il primo in ordine di tempo a farsi avanti, giocando sulla leva dei sentimenti è stato Maurizio Sarri. Il suo è il nome che la piazza gradirebbe più di tutti per la prossima stagione. Dopo Sarri a farsi avanti è stato colui che attualmente ricopre il ruolo di allenatore viola, Paolo Vanoli.

Il tecnico, dapprima molto sfuggente sul futuro e concentrato sul presente, a salvezza quasi centrata ha iniziato a rivendicare i risultati ottenuti come arma per restare anche la prossima stagione. E poi c’è il terzo incomodo. Quello però, a conti fatti, il più vicino a diventare il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso. Fiorentina-Sassuolo, vuoi per lo spettacolo offerto in campo non all’altezza della situazione, vuoi per una partita di fine stagione che metteva in palio punti si pesanti senza però esserne uno snodo decisivo, è stata anche e soprattutto la sua partita. La scelta finale spetta al direttore sportivo che, oltre a Grosso, ha sondato una lista di nomi internazionali, pur non chiudendo del tutto la porta a Vanoli. La decisione verrà presa a campionato concluso.