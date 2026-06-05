Coppa Italia, Fiorentina al Franchi il 16/08. Cosa manca per sapere l'avversaria

Coppa Italia, Fiorentina al Franchi il 16/08. Cosa manca per sapere l'avversariaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina inizierà ufficialmente la stagione 2026/27 con tutta probabilità il 16 agosto, quando al Franchi andranno in scena i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una fase a cui la squadra viola non partecipa ormai dal primo anno di Vincenzo Italiano, che segnerà anticipatamente l'inizio della stagione con la prima partita ufficiale contro una squadra di categoria inferiore.

Manca ancora qualcosa però per sapere chi dovrà affrontare la Fiorentina: come riporta La Nazione, si attende l'esito del playoff di Serie C. Il Benevento affronterà la vincente del doppio scontro tra Union Brescia e Salernitana, solo allora verrà definito il tabellone della Coppa Italia..