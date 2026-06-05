Coppa Italia, Fiorentina al Franchi il 16/08. Cosa manca per sapere l'avversaria
FirenzeViola.it
La Fiorentina inizierà ufficialmente la stagione 2026/27 con tutta probabilità il 16 agosto, quando al Franchi andranno in scena i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una fase a cui la squadra viola non partecipa ormai dal primo anno di Vincenzo Italiano, che segnerà anticipatamente l'inizio della stagione con la prima partita ufficiale contro una squadra di categoria inferiore.
Manca ancora qualcosa però per sapere chi dovrà affrontare la Fiorentina: come riporta La Nazione, si attende l'esito del playoff di Serie C. Il Benevento affronterà la vincente del doppio scontro tra Union Brescia e Salernitana, solo allora verrà definito il tabellone della Coppa Italia..
Pubblicità
Rassegna stampa
Commisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurientédi Luca Calamai
Le più lette
1 Commisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté
Copertina
Lorenzo Di BenedettoOk fare cassa, sarà inevitabile, ma cedere tutti i migliori come può essere la scelta giusta? Da Dodo a Kean, dal mancato riscatto di Solomon a Gud: via il talento in nome della prima parte della rivoluzione. Margini di errore pari a zero
Angelo GiorgettiGrosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com