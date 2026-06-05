C'è Cambiaghi tra i nomi sondati dalla Fiorentina: possibile trattativa a luglio

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L'edizione odierna di Repubblica Firenze parla anche delle trattative di mercato che la Fiorentina sta portando avanti in attesa dell'incontro negli USA tra i dirigenti e la proprietà. Tra i nomi è stato sondato Aranda del Boca Juniors, ma anche Cancellieri della Lazio e Cambiaghi del Bologna che secondo il quotidiano è una trattativa che potrebbe entrare nel vivo a luglio. Da non escludere poi i giocatori del Sassuolo che Grosso vorrebbe con sé: Volpato e Thorsvedt sono nomi apprezzati dal tecnico anche se l'idea della dirigenza viola è di non imbottire la rosa di neroverdi.