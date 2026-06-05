Grosso alla firma con la Fiorentina: quanto guadagnerà e i perché della scelta

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Ieri è arrivata la fumata bianca e oggi Fabio Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L'edizione odierna di Repubblica Firenze parla dei dettagli dell'accordo tra club viola e allenatore, sottolineando come firmerà un biennale con opzione per un altro anno a 1,2 milioni a stagione.

Perché la Fiorentina ha scelto Grosso

Grosso era stato bloccato da tempo da Paratici dopo un casting italiano e internazionale di allenatori, con il ds voglioso di lavorare di nuovo con un tecnico che aveva lanciato ai tempi della Juventus. Grosso è stato scelto per il suo calcio offensivo per per la capacità di lavorare con i giovani nel 4-3-3 ritenuto moderno e in linea con un calcio propositivo. Da parte sua, l'allenatore vede in Firenze una nuova occasione di crescita per la propria carriera dopo l'unica esperienza in una big in Francia, al Lione.