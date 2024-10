GOTTI, Ancora molte assenze: oggi ritrova i Nazionali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Soltanto oggi il tecnico del Lecce, Luca Gotti, riavrà tutti i nazionali. Come riporta l'edizione odierna de Il Quotidiano di Puglia, alla doppia seduta di ieri dei sette calciatori partiti nei giorni scorsi per rispondere alle convocazioni in Nazionale hanno partecipato soltanto due, l’albanese Ramadani e il montenegrino Krstovic. Oggi rientreranno tutti gli altri, Coulibaly, Dorgu, Gaspar, Marchwinski e Rafia. Ieri capitan Baschirotto e compagni hanno sostenuto due allenamenti sui campi del quartier generale dell’Acaya Golf Resort.

Erano assenti Bonifazi e Pelmard, quest’ultimo per motivi familiari. Banda, Berisha, Burnete e Hasa (per affaticamento muscolare) hanno svolto un lavoro personalizzato. Per oggi è in programma un allenamento pomeridiano sempre all’Acaya Golf Resort.