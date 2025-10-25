Gosens e Kean le note liete. Ieri tornati in gruppo, col Bologna titolari

Robin Gosens e Moise Kean sono tornati a lavorare in gruppo nella giornata di ieri, quando la Fiorentina è scesa in campo all'indomani della vittoria sul Rapid Vienna. Si tratta della notizia migliore per Stefano Pioli, oggi alle prese con la seduta di rifinitura per il match contro il Bologna in cui si sistemerà la formazione. Certi, come detto, i recuperi di Gosens e Kean che saranno in campo dal 1’. Per il resto, secondo La Nazione, Pongracic riprenderà il suo posto come braccetto destro, Ranieri agirà sul fronte opposto. Dall’inizio anche Dodo, mentre in mediana il ballottaggio è aperto: Fagioli, in netta crescita, non dovrebbe rimanere fuori.

L’idea del doppio play con Nicolussi Caviglia piace e sarà portata avanti, Fazzini dovrebbe infatti essere riproposto nella doppia veste di mezzala (senza palla) e trequartista (con la palla). Davanti pochi dubbi: con Kean ci sarà Gudmundsson.