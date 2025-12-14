Dagli inviati

Fiorentina, circa 300 tifosi attendono la squadra: cordone antisommossa fuori dal Franchi

Fiorentina, circa 300 tifosi attendono la squadra: cordone antisommossa fuori dal Franchi
Oggi alle 18:50Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Prosegue l'onda lunga della sconfitta della Fiorentina in casa contro l'Hellas Verona. Mentre la squadra attualmente si trova ancora all'interno dello Stadio Artemio Franchi, fuori sono presenti circa 300 tifosi in Via Carnesecchi che stazionano bloccando il tratto di strada che porta dallo stadio fino a Via dei sette santi. Di fronte alla tribuna laterale lato Curva Fiesole sono invece presenti una cinquantina di poliziotti e la guardia di finanza in tenuta antisommossa. Momenti di forte tensione nell'ambiente viola con una squadra sempre più ultima in classifica a quota 6 punti.