GORETTI, Il profilo del dirigente pronto all'avventura viola

Roberto Goretti sarà il nuovo direttore tecnico della Fiorentina e il Corriere dello Sport - Stadio fa un profilo del dirigente in arrivo dopo l'esperienza alla Reggiana. Ha un rapporto stretto con Pradè da molto tempo, dopo la gavetta a Perugia e Cosenza è arrivata la sua grande chance. I viola si aggiudicano uno scopritore di talenti per definizione, scrive il quotidiano.

Fra le migliori caratteristiche di Goretti c'è la spiccata capacità di portare a casa plusvalenze, fattore di non poco conto: a Perugia, per fare un esempio, è stato in grado di incassare oltre 20 milioni di euro. Si distingue pure per i contatti che ha coltivato con il calcio straniero, essendo abituato a pescare all'estero come in Italia. Le referenze, insomma, non gli mancano.