Giovane, italiano e già pronto: per l'attacco viola torna di moda anche Piccoli

Nel suo punto di mercato relativo alla Fiorentina, sulle sue colonne sportive il Corriere Fiorentino sottolinea che l'obiettivo numero uno della dirigenza resta quello di prendere un altro attaccante. Più precisamente, il quotidiano locale traccia il profilo del giocatore che stanno cercando Pradè e Goretti, ossia un ragazzo giovane, possibilmente italiano o che conosca il nostro campionato, e che valga soprattutto come investimento per il futuro. Qualcuno insomma di già rodato per la Serie A e che veda Firenze come un salto di qualità.

Uno come Roberto Piccoli, da tempo in uscita dal Cagliari anche se nessuno fin qui se l'è accaparrato, sondato come possibile erede di Kean quando la clausola era ancora attiva e che potrebbe, a sorprese, tornare di moda per la Fiorentina. Nel frattempo, il casting continua e i viola proseguono a battere tante altre piste, da Shpendi ad Harder fino a Daku.