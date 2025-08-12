Vice Kean, resiste Shpendi. Contatto con lo Sporting per Harder, c'è anche Daku

vedi letture

Il mercato in entrata della Fiorentina non è ancora finito e la principale situazione a cui stanno lavorando i dirigenti viola è sempre quella relativa al vice Kean, su cui torna stamani il Corriere dello Sport. Pradè e Goretti vogliono consegnare a Pioli un altro attaccante di ricambio al classe 2000 o in grado di giocare con lui e in queste ore stanno vagliando diverse candidature. Resiste quella di Cristian Shpendi, centravanti classe 2003 del Cesena valutato 10 milioni dal club romagnolo, che ancora non ha ricevuto nessun offerta ufficiale. Mentre c'è stato un contatto tra i viola e lo Sporting CP per Conrad Harder: danese, classe 2005 e già adocchiato da Pradè e i suoi un anno fa, alla fine l'estate scorsa la spuntò lo Sporting Club, che lo pagò 21 milioni (bonus compresi). I lusitani lo vorrebbero venderebbe solo per una cifra vicina ai 20 milioni, mentre la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per il prestito, scontrandosi contro il no dello Sporting.

Infine, il quotidiano romano menziona una terza pista che starebbe battendo la Fiorentina. Si tratta di un profilo nuovo che arriva dalla Russia: è quello di Mirlind Daku, anche lui centravanti. Gioca nel Rubin Kazan e nella Nazionale albanese e ha iniziato la stagione con 5 reti nelle prime 4 gare ufficiali. Anche qui il prezzo è alto (20 milioni) ma la volontà del calciatore, che a 27 anni sarebbe allettato da un'esperienza in Serie A, potrebbe fare la differenza.