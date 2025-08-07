Gioiello Comuzzo. CorFio: "Pradè avrebbe accettato i 35 mln del Napoli"

Gioiello Comuzzo. CorFio: "Pradè avrebbe accettato i 35 mln del Napoli"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:48Rassegna stampa
di Redazione FV

Sul Corriere Fiorentino si parla di Pietro Comuzzo. Se Commisso di recente a ricordato la sua decisione di trattenerlo nell’ultimo mercato invernale, quando invece Pradè avrebbe accettato l’offerta del Napoli da 35 milioni, sul difensore resistono interessi dall’Inghilterra e dalla Germania con il Lipsia alla finestra. Ma per convincere i viola servirà un’offerta di quelle impossibili da rifiutare. Ad oggi nessuno si è fatto vivo, ma la dirigenza ha iniziato a visionare il giapponese Itakura del Borussia M’gladbach come eventuale sostituto.