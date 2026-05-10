Genoa, possibile esordio da titolare al Franchi per lo svedese Zatterstrom: out Baldanzi

Genoa, possibile esordio da titolare al Franchi per lo svedese Zatterstrom: out BaldanziFirenzeViola.it
Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Prove del Genoa che verrà per Daniele De Rossi, che oggi a Firenze contro la Fiorentina manderà in campo il difensore svedese Zatterstrom, alla prima da titolare, dopoché sino ad oggi in campionato è sceso in campo solo per un minuto nel finale della gara giocata a Marassi contro il Bologna. Niente da fare invece per Tommaso Baldanzi, che è guarito, ma non sembra ancora in condizioni ottimali. Inutile, per De Rossi, correre rischi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.