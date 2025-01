GENOA, Oggi giornata di riposo: resta in dubbio Bani

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria contro il Monza, il Genoa ha subito ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo Signorini, preparando la trasferta a Firenze di domenica prossima. Non ci sono squalificati, quindi mister Vieira ha a disposizione tutta la rosa, ad eccezione dei giocatori infortunati. Le condizioni di Bani, che non ha giocato contro il Monza, sono da valutare, mentre Zanoli sta recuperando da un'influenza. Ahanor e Malinovskyi seguono un programma personalizzato per il loro lungo infortunio. La squadra avrà una giornata di riposo oggi, per poi tornare ad allenarsi giovedì in vista della partita contro la Fiorentina.