GAZZETTA, Viola show: dopo Piatek fa rotta su Isco

Il mercato della Fiorentina a tre giorni dall’apertura ha già portato in dote a Vincenzo Italiano tutto ciò che teoricamente serviva in entrata. Ikoné e Piatek per andare a puntellare la rosa: discorso completato con rapidità, decisione e danari freschi. Ma La Gazzetta dello Sport scrive che potrebbe non essere finita qui, con la società viola che sta cercando di capire se ci sono le condizioni per portare a Firenze Isco dal Real Madrid.

Il trequartista è a Madrid da una vita dopo essere arrivato dal Malaga per 30 milioni di euro, ma ora per lui l'aria è pesante nella capitale spagnola: con Ancelotti i rapporti sono ai minimi termini e negli ultimi quattro mesi di campionato ha giocato meno di un’ora complessiva. Il Real lo ha messo da tempo sul mercato: se non dovesse partire subito se ne andrà in estate a parametro zero. Nelle ultime due settimane si è parlato dell’interesse di moltissime squadre, soprattutto inglesi e spagnole. Ma le informazioni le ha prese anche la Fiorentina, conclude la rosea.