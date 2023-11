GAZZETTA, Torino con più torti arbitrali dal '20. Per ACF 59

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, propone uno studio con numeri e statistiche riguardanti gli errori arbitrali nel campionato di Serie A. I dati riguardano errori a favore e contro e prendono in esame tutto: punizioni, rigori, cartellini gialli e rossi e contatti non segnalati.

Il quotidiano prende in esame un ventaglio di partite che vanno dall'inizio della stagione 2020-2021 e arriva fino ad oggi, 12^ giornata del campionato 2023-2024. Il dato che salta maggiormente all'occhio è quello legato al Torino, che per il quotidiano è di gran lunga la squadra più "bersagliata" con 230 errori totali contro nel lasso di tempo indicato. Staccatissimo in seconda posizione il Milan con 121 errori contro, addirittura 109 in meno dei granata. Quindi Roma con 114, Juventus con 103, Inter con 102, Lazio con 80, Napoli con 77 e Fiorentina con 59.