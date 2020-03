GAZZETTA, Tagli ingaggi: anche la Viola è in attesa

Spazio al tema dedicato al taglio sempre più probabile degli ingaggi dei giocatori sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Come riferisce oggi la rosea, dopo l'assist della Juve è il momento di vedere che cosa faranno le altre società. I 90 milioni di stipendi tagliati dai bianconeri spingeranno le rivali a fare la stessa mossa? Al momento sembra che il resto della Serie A preferisca stare su posizioni attendiste: non si sa ancora bene come andrà a finire la stagione. Oggi sarà una giornata importante. Alle 18.45 c’è il vertice Lega-Aic e i club potrebbero presentere al sindacato dei calciatori le proposte per abbassare un bel po’ quota 1,2 miliardi. Sul tavolo ci sono la sospensione immediata degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato (con la busta paga di marzo da trattenere in gran parte) oppure la richiesta di uno «sconto» proporzionato all’entità dell’ingaggio di ogni giocatore. L’obiettivo sembra essere sempre quello di arrivare a un accordo nazionale, anche se non vincolerebbe i singoli giocatori. Dalla Fiorentina al Verona, tutti aspettano di capire che cosa succederà alla stagione in corso: per adesso, insomma, niente rincorse al modello Juventus.