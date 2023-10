GAZZETTA, Spettacolo Beltran. A Roma tocca a lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport parla dei gol della Fiorentina arrivati in Europa, in particolare di Lucas Beltran e dello spettacolo offerto contro il Cukaricki. A 14 anni aveva già chiaro il suo idolo: Paulo Dybala, di Cordoba come lui. Con il passare degli anni si è poi ispirato a Gonzalo Higuain. Ma alla Fiorentina importa che almeno un centravanti funzioni e con la Lazio - scrive la rosea - toccherà ancora a lui: le parole di Italiano sono state chiare. Lucas il vikingo è chiamato a dimostrare, a partire dalla Lazio, che quei due capolavori non sono stati lampi isolati di una facile notte di coppa.