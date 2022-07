GAZZETTA, Rebus Milenkovic: la Viola spera

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla questione Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina il cui futuro resta un rebus. Il rinnovo arrivato lo scorso anno durerà fino al 2023 e come è noto davanti ad un'offerta congrua la società viola non si opporrà alla cessione. Un'offerta che però ancora non è arrivata, anzi. I rapporti tra giocatore e club sono ottimi, così come quelli del suo agente Ramadani.

L’impressione è che la questione non diventerà mai una telenovela e ad un certo punto verrà tirata una riga prendendo la decisione definitiva. Non si inizierà la stagione quindi con Milenkovic ancora in bilico.