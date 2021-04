GAZZETTA, Ora è Castro. Presto proposto il rinnovo

La Gazzetta dello Sport di oggi scrive di Gaetano Castrovilli, che avrà l'occasione di risollevare un periodo recente non esaltante (non gioca 90' interi da oltre due mesi) vista la squalifica di Bonaventura per il prossimo turno. Dopo una partenza sprint, con Prandelli non si è vistro il Castro che conoscevamo tutti, ma la Fiorentina crede ciecamente in lui e presto potrebbe offrirgli il rinnovo dell'attuale contratto, in scadenza nel 2024.