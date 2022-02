GAZZETTA, La Fiorentina riparte con un dubbio

"La Viola riparte con un bel dubbio", scrive stamani La Gazzetta dello Sport in merito alla Fiorentina. Per la prima volta il metodo Italiano coinvolgerà anche il centravanti: rotazioni estreme che tengono sulle spine i giocatori, in particolare Piatek e Cabral che si sfideranno già da domani per una maglia da titolare. La settimana scorsa il polacco ha saltato diversi allenamenti perché indisposto, tornando pienamente a disposizione da poco, per questo anche se Cabral è appena arrivato può ambire ad una maglia dal 1'.