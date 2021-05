GAZZETTA, Derby di FR7: Lazio ha sondato il terreno

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Franck Ribery sta scoprendo una nuova dimensione del pallone: la lotta per la salvezza. E sta vivendo questo momento con un coinvolgimento totale. Rincuora i compagni e Rocco Commisso: l'anima del leader non si è annacquata. Con la Lazio è una gara significativa anche per quanto riguarda passato e futuro. Passato, perché contro la Lazio segnò all'Olimpico un gol fantastico e invece al Franchi si prese una squalifica di tre giornate. Futuro, perché proprio la Lazio sta pensando al talento francese per rinforzarsi in estate: ha sondato il terreno nelle scorse settimane, scrive la rosea. Tre mesi fa FR7 pensava che l’idea migliore fosse quella di rientrare in Germania. Ora però ci ha ripensato. Pensa di poter ancora essere in grado di garantire un campionato da protagonista e con Commisso si è dato appuntamento a campionato concluso.