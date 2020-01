GAZZETTA, Commisso deluso. E Cutrone in 48 ore

Ieri pomeriggio Rocco Commisso ha tenuto una conferenza stampa palesando la sua delusione per la scarsa collaborazione delle norme italiane, e non solo, alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo per la Fiorentina. "Ho capito che devo alzare il piede dall’acceleratore - ha detto -, e questo non mi piace. Penso che prima di ripartire per New York avrò un altro incontro col sindaco". Poi si è parlato brevemente di mercato, col tycoon che ha sottolineato di voler investire su giocatori da cui ripartire anche il prossimo anno: secondo La Gazzetta dello Sport, già entro le prossime 48 ore dovrebbe arrivare Patrick Cutrone in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto tra i 16 e i 18 milioni.