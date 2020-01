GAZZETTA, Chiesa verso l'addio ma servono 60 mln

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sulle parole di ieri di Rocco Commisso a proposito del futuro di Federico Chiesa ("Ho un ottimo rapporto con lui e con il babbo Enrico, ci siamo parlati tanto. Se poi in estate vorrà andare via ne riparleremo, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina") facendo il prezzo in vista di quella che potrebbe essere una cessione sempre più probabile: secondo il quotidiano, serviranno almeno 60 milioni di euro per tentare la Viola ma nel frattempo è inutile fare previsioni: la concentrazione di tutti va sul campionato. Deve essere migliorata una classifica decisamente brutta e la sfida casalinga di domani contro la Spal è davvero una gara chiave. Chiesa ha recuperato dal problema alla caviglia ed è sereno come mai negli ultimi mesi. Presto giocherà accanto ad un calciatore che conosce benissimo come Patrick Cutrone.